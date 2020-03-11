武漢肺炎拖垮國蘭外銷 農委會擬祭貸款推廣紓困

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）蘭花是南投縣魚池鄉重要農產之一，受武漢肺炎疫情影響，許多外銷訂單延期或取消，導致花農損失新台幣上百萬元，農委會擬針對整體花卉業推廣、貸款等因應措施。

魚池鄉是南投縣國蘭重要產地，外銷韓國、中國大陸等地，但因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響民生消費，花農賴健銘指出，原本2月、3月外銷訂單都已延期，恢復日期仍未知，品項較差的次級品只好先丟掉，目前可說是「根本沒收入」，損失約新台幣400萬元到500萬元，盼政府協助。

根據行政院農業委員會農糧署提供資料，國蘭為蕙蘭屬蘭花，目前國內栽培的蕙蘭其中9成是國蘭；蕙蘭主要分布在南投縣，約占29%、嘉義縣占26%、台中市占20%、雲林縣占13%。

農委會農糧署作物生產組種苗管理科長顏雯玲今天說，國蘭主要以外銷為主，基本上全年生產，2月到6月為四季蘭外銷旺季，主要市場為韓國，約占整體9成以上，但因韓國目前也受到武漢肺炎疫情影響，消費力道及航班減少，外銷可能較不順暢。

顏雯玲表示，為紓困花卉產業，邀相關公協會召開產業因應方案，並研擬在國內舉辦大型花卉展，提升產品需求及促進消費，相關單位明天再召開花卉產業紓困振興方案會議，以凝聚花農、花卉公協會共識，其中也包含國蘭相關協會及業者。

至於整體外銷損失，顏雯玲說，目前較難估算，相關出口仍陸續進行，但的確較往年下降，因此研擬如在各地都會區觀光景點、大眾運輸站點等處，辦理大型花卉造景展示等振興方案，配合促銷活動刺激花卉消費。

農糧署表示，已洽花卉產業團體了解需求並研擬因應措施，規劃4月到9月結合花卉產業團體、公協會，分階段推動花卉產業振興方案，並針對花卉、種苗業者提供政策性專案貸款，新貸戶第一年免息。（編輯：洪學廣）1090311