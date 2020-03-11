反擊兩雄說 林之晨：台灣大已脫離電信慘業

（中央社記者江明晏台北11日電）5G競標大戰落幕，電信業卻開始打口水戰，遠傳日前稱「電信三雄將變兩雄」，台灣大總經理林之晨今天再以財報反擊，指台灣大已脫離 「電信慘業」，盼剩下的兩雄找到新成長引擎。

台灣5G競標大戰日前終於落幕，但電信業者除了忙著籌備開台事宜，高層之間的言語較勁也不停歇。

遠傳電信總經理井琪日前表示，由此次競標的結果來看，過去外界慣用的「電信三雄」稱謂，可能也將會走入歷史，畢竟取得80MHz以上的業者只有兩家；暗指台灣大哥大因為頻譜不足，可能在5G時代處於劣勢，退出電信三雄地位。

在台灣首次5G競標中，台灣大哥大在主要3.5GHz頻段僅取得60MHz，低於中華電信的90MHz和遠傳電信的80MHz。

台灣大哥大總經理林之晨繼上週在法說會上反擊後，今天又在臉書發文，以台灣大前2月的財報成績「酸回去」。

林之晨表示，早先同業有所謂「電信三雄變兩雄」的說法，他個人非常贊成，因為從近期財務表現，可以明顯看出台灣大是3家中唯一維持營收、獲利成長的企業，隨著第二曲線momo電商業務持續高速成長，台灣大早已脫離「電信慘業」 ，邁向新時代科技公司的行列，盼剩下的兩雄能早日找到新的成長引擎。

他進一步說明，台灣大今年1、2月除了營收較去年同期成長7%，稅後淨利更年增達12%，目前正在積極招募數位人才，包括電腦科學（軟體工程）、數據科學、數位行銷等領域。

電信三雄10日公布2月財報，台灣大哥大受惠電商momo挹注，以每股盈餘0.4元，贏過中華電信的0.34元和遠傳電信的0.22元，前2月台灣大也以0.81元的成績蟬聯電信EPS獲利王。

不過，對於台灣大在5G理性競標的策略，外資看法分歧，歐系外資認為，這代表台灣大哥大對於5G獲利沒有信心，未來也面臨高頻譜攤銷和5G資本支出，維持「低於大盤」評等，目標價不變為92.5元。

不過也有亞系外資認同表示，台灣大哥大頻譜攤銷成本的阻力將減少，加上momo電商業務的強勁前景，將目標價從118元上調至121元。（編輯：楊凱翔）1090311