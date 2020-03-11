安泰銀總經理突辭職 前全球人壽老董劉先覺接任

（中央社記者劉姵呈台北11日電）安泰銀行（2849）今天晚間發布重訊表示，原總經理俞宇琦因生涯規劃將自3月16日辭職，改由具有豐富的精算專業與30年保險經驗的前全球人壽董事長劉先覺代理，待主管機關核准後生效。

安泰銀行今天表示，原總經理俞宇琦因個人生涯規劃，請辭總經理職務，俞宇琦在安泰銀服務逾10年，期間擔任個金總處長，任內有效累積財富管理客戶數與管理資產，整體財管手續費收入5年內成長2倍，房貸、信貸在兼顧業務推動及授信風險下，放款餘額與資產品質均有顯著提升，接任總經理後，積極推動組織優化與機制建立，使全行營運效能藉由專業分工、成本管控、系統輔助、流程精簡、文化形塑等面向的落實，獲得進一步的強化。

安泰銀表示，新任代理總經理劉先覺曾任美國保德信人壽精算師、歐洲AEGON保險集團執行委員會委員及全球人壽總經理、董事長，擁有超過30年的壽險經驗，後來創立好險網科技公司，並於2年前在政治大學金融科技產學聯絡中心擔任執行長任內，積極協助台灣的銀行業者研擬人工智慧策略，參與開放銀行（open banking）專案，推動數位轉型。

安泰銀董事長丁予康表示，相信未來在新任總經理劉先覺的領導下，必能提升安泰銀在金融科技、數位轉型、與財富管理方面的能力，讓安泰銀成為具備良好風險管控、健全營運體質、靈活市場布局與優異獲利能力的全方位銀行。（編輯：紀淑芳）1090311