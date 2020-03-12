IHS Markit下修今年全球經濟成長率至1.7%

（中央社記者潘智義台北12日電）武漢肺炎疫情蔓延，全球知名經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit下修2020年全球經濟成長率，從先前預測的2.8%下修為1.7%。

IHS Markit指出，儘管美國經濟將受到疫情影響，但經濟勢頭仍強，足以避免經濟衰退。預計2020年、2021年美國成長率均近1.8%，先前的預測是2020年為2.1%，2021年為2.0%。

不過，歐洲可能受疫情的衝擊更大，德國和義大利在疫情爆發前或已接近衰退，疫情很可能使歐元區其他地區陷入衰退。對於2020年，IHS Markit歐元區的經濟成長率預測已從0.9%下調至極微成長，而2021年的增長率已從1.1%下調至0.9%。

至於日本，IHS Markit認為，疫情來勢洶洶，第4季經濟成長率恐十分不理想，假設東京夏季奧運會將如期舉行，仍與2月預測的正增長0.2%相差甚遠，2020年實質國內生產毛額（GDP）成長率仍將萎縮0.3%、2021年的成長率為0.9%，較2月的估計值1.0%減少。

中國方面，IHS Markit分析，疫情在過去2個月中迅速傳播，中央政府採取積極的檢疫政策，這意味著今年第1季實質國內生產總值可能會急劇收斂，隨後將適度恢復在第2季。預測中國今年的經濟成長率僅4.3%，較一個月前預測的5.4%減少，2021年經濟成長率6.4%，較先前預測值6%減少。（編輯：張均懋）1090312