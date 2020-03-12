研華策略明確且產能平均 美系亞系外資仍喊進

（中央社記者吳家豪台北12日電）美系外資看好工業電腦廠研華未來策略明確，重申加碼評等與目標價330元；亞系外資認為研華在中國大陸及台灣產能分布平均，有助抵銷武漢肺炎疫情影響，維持買進評等，但目標價降至315元。

研華股價今天開低，盤中最低來到265元、跌幅約4.33%，成交量逾1300張。

美系外資發布研究報告表示，研華昆山廠占總產能60%、貢獻營收50%，目前產能已提高到82%，預計3月底達到90%；考量今年第1季營收恐受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，將研華2020年每股盈餘預估值調降6%至12元，但看好研華未來計畫及策略明確，有助於投資人重拾信心，重申「加碼」評等與目標價330元。

亞系外資指出，研華去年第4季每股盈餘新台幣2.43元，低於市場預期，主要因為業外損失擴大；為反映營收成長恐受武漢肺炎影響，將研華2020年、2021年每股盈餘預估值下修6.7%、3.2%至11.62元、13.11元，目標價從335元降到315元。考量研華在中國與台灣的產能分布平均，有助抵銷美中貿易戰和武漢肺炎疫情影響，維持「買進」評等。（編輯：張均懋）1090312