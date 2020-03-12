台灣之星拚物聯網業績 投入台電智慧電表標案

（中央社記者吳家豪台北12日電）台灣之星今天宣布與斯其大科技合作投入台電部分「80萬戶低壓智慧型電表建置採購案」傳輸建置，2020年新增門號數預計較去年成長3.6倍，有助提升物聯網業績動能。

台灣之星自2017年正式啟用物聯網服務，積極擴展合作範疇，截至2019年，應用遍及24大領域，去年物聯網營收年增84%、總門號數年增121%。

台灣之星指出，為促進低碳能源轉型，行政院力推導入智慧電表，用戶與供電方的資料可雙向溝通，經由數據監控達到能源最適使用效率。截至去年全台已完成安裝37.5萬具，最快今年上半年用戶可透過網站或App隨時查看用電資訊，進行自主電能管理，每月平均能節省5%至15%電費支出。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，2018年起與斯其大科技展開台電智慧電表業務合作，顯示無論在網路品質、涵蓋範圍或穩定性都已達到政府標案等級。

朱曉幸說，台灣之星手握5G關鍵3.5GHz頻段40MH頻寬，未來除將提供目前來自24大應用領域的企業客戶更好的傳輸服務外，也將持續攜手多元產業夥伴，以推動5G物聯網生態系。（編輯：楊玫寧）1090312