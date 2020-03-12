安泰銀新總經理資歷惹議 金管會：必要時要面試

（中央社記者劉姵呈台北12日電）安泰銀行新總經理人事案如果通過金管會審核，劉先覺將成為近5年首位無銀行資歷總座。金管會今天表示，可用其他經歷證明其經營能力，但必要時會要求面試。

安泰銀行11日晚間發布重大訊息表示，原總經理俞宇琦因個人生涯規劃，將自3月16日辭職，改由具有豐富的精算專業與30年保險經驗的前全球人壽董事長劉先覺代理，待主管機關核准後生效。

金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛今天表示，銀行總經理必須事先經主管機關審查，核准後才能上任。

她表示，根據銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則中的第4條規定，銀行總經理應具備良好品德、領導及有效經營銀行能力，並須具備下列資格之一，第一，國內外專科以上學校畢業或具同等學歷、銀行工作經驗9年以上，曾擔任3年以上銀行總行經理以上或同等職務，成績優良者。

第二，銀行工作經驗5年以上，並曾擔任3年以上銀行副總經理以上或同等職務，成績優良者；或是第三，有其他經歷可足資證明其具備主管領導能力、銀行專業知識或經營銀行的能力，可健全有效經營銀行業務者。

莊琇媛說，根據銀行局了解，安泰銀11日是在下午1時30分開董事會，會議進行直到傍晚6時多，並在晚間7時多發布重訊。

由於劉先覺並無銀行經驗，莊琇媛表示，若不符合前2款規定，審核時會適用第3款，過去實務上也有適用第3款的案例，會綜合考量劉先覺的經歷，要個案審核才能確認。

莊琇媛說，目前尚未收到安泰銀送來的人事案，送來後會進行審核，看資歷及條件內容，若有必要的話，會請當事人來面試。

莊琇媛表示，以近5年來看，從未核准過非銀行背景的人擔任總經理。

據了解，劉先覺接任安泰銀總經理，卻有獨董認為此案事關重大，董事會提供的資料不足，持「保留意見」表達立場。市場也認為，劉先覺人事案要通過銀行局這關不太容易。

安泰銀表示，新任總經理劉先覺曾任美國保德信人壽精算師、歐洲AEGON保險集團執行委員會委員及全球人壽總經理、董事長，擁有超過30年的壽險經驗，後來創立好險網科技公司，並於2年前在政治大學金融科技產學聯絡中心擔任執行長任內，積極協助台灣的銀行業者研擬人工智慧策略。他未來將參與開放銀行（open banking）專案，推動數位轉型。（編輯：楊凱翔）1090312