疫情衝擊遊客數 內政部最高祭出全額補貼

（中央社記者蘇思云台北13日電）疫情延燒，戶外踏青族跟著減少。內政部宣布，國家公園管理處委外經營的百家業者可申請紓困補貼，近3個月遊客減少7成以上者，將全額補貼租金與權利金，盼減緩經營壓力。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）不只影響出國意願，連帶衝擊民眾戶外出遊計畫。根據國家公園管理處資料，陽明山受波及程度較少，但離島地區如金門，由於需搭船、搭飛機才能前往，遊客量銳減、受到較大衝擊。

為因應疫情，內政部12日發布「內政部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難國家公園事業紓困辦法」，此次紓困資金並非來自中央編列的600億元特別預算，而以內政部既有預算先應急。

內政部營建署國家公園組組長張維銓表示，內政部自2月起直接補貼業者5成權利金與租金，為期3個月，以今年內政部編列的應繳權利金與租金的歲入預算來看，確定補貼金額約新台幣1038萬9千元。

張維銓解釋，考量各地疫情影響程度不一，業者可根據去年同期遊客量減少幅度相比，向管理處漸進式領取補貼。例如，遊客量減少5到6成，將可補貼6成，依此類推，若遊客量減少超過7成，將補貼全額。

張維銓表示，補貼業者資金與權利金，性質上屬「降低經營成本」，業者不能重複領取其他機關同性質補助，但若是不同性質，如因應疫情提供業者「融資利息減免」或「租稅補貼」，則不在此限。

張維銓表示，目前尚未有業者申請，可能2週後會較明朗。此次補貼對象為國家公園管理處委外經營、出租的民宿、賣店（如紀念品店、餐廳、遊客中心）、停車場與遊憩區等業者，總計100多家業者。（編輯：張均懋）1090313