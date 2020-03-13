權值股跌幅收歛 台股尾盤拉升站回萬點大關

（中央社記者張建中台北13日電）美股期指電子盤翻揚，台積電等權值股受激勵股價震盪走高，大立光甚至由黑翻紅，台股跌幅大幅縮小，終場收復萬點大關，市值也回升至新台幣30兆元之上。

武漢肺炎重創國際股市，美股道瓊指數大跌2352點，創1987年「黑色星期一」以來最糟表現，台股今天在市場恐慌氣氛升高下，早盤指數一度慘跌786.17點，跌破1萬點大關，滑落至9636.15點，跌幅達7.54%。

台股市值跌破30兆元關卡，滑落至29.27兆元。台積電股價一度達新台幣272.5元，大跌21.5元，跌幅達7.31%，市值滑落至7.06兆元。

鴻海股價最低達69.9元，跌4.8元，跌幅6.42%，市值跌破1兆元大關，滑落至9690億元。股王大立光股價一度達3620元，跌360元，跌幅更達9.04%。

IC設計類股盤中有多達超過40檔股價跌停，信驊與矽力也都一度跌停，同步跌破1000元大關，分別滑落至914及941元。

隨著美股電子盤翻揚，市場買盤積極湧入，台積電等權值股尾盤震盪走高，大立光甚至由黑翻紅，指數跌幅大幅收斂，終場收復1萬點大關，收在10128.87點，跌293.45點，跌幅2.82%。

台積電股價收在290元，跌4元，跌幅約1.36%；鴻海股價收在74.6元，小跌0.1元，市值也回升至1兆元大關之上。

大立光股價攻上4000元關卡，達4060元，漲80元，漲幅約2.01%。信驊收在1000元，跌15元，跌幅約1.48%。台股市值也回升至30兆元之上。（編輯：鄭雪文）1090313