出國控管即時回報 保險業將設總座層級防疫長

（中央社記者劉姵呈台北16日電）肺炎疫情升溫，金管會保險局今天率先對業者下達出國控管規定，要求保險業董事長及總經理出國要先通報外，也已要求各家保險公司要設「防疫長」，且層級拉高至總經理，要求各公司要作即時回報，以利追蹤。

證期局與銀行局也正在評估是否比照辦理控管業者高層主管出國。

為避免武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，金融監督管理委員會保險局今天發出重要通知轉陳各保險公司董事長及總經理，要確實執行所屬高層主管及從業人員（含同居眷屬、室友）的出國管控，且防疫期間應全面避免非必要的公務及非公務出國行程。

保險局表示，若各保險公司董事長及總經理仍有出國規劃，必須事先通報金管會，包括說明出國及返國日期、國外每日行程、隨行人員及防疫準備作為。

各公司對於所屬高層主管或從業人員（含同居眷屬、室友）自國外返國者，保險局表示，應確實要求依規定進行「居家檢疫」或「自主健康管理」，且與該居家檢疫或隔離的返國人員有接觸的人，應主動通報公司，並進行自主健康管理。

保險局強調，金融業如有人員確診、隔離或居家檢疫，或自主健康管理情形（含眷屬、室友或接觸確診者），應立即辦理重大偶發事件通報。

此外，保險局也透露，已要求各家保險公司要設「防疫長」，且層級拉高至總經理，且為了不讓防疫有漏洞，保險局也另外成立一個「防疫長群組」，要求各公司要作即時回報，以利追蹤。

證期局表示，「會討論是否比照辦理」，但先前已有提醒各公會，包括會計師公會、券商公會、投信顧公會，要轉陳各會員成員，盡量避免非必要的出國行程；並再次強調，要提醒各證券期貨業員工，避免前往疫區國家；銀行局則回覆，「會再評估。」（編輯：林孟汝/楊凱翔）1090316