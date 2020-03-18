防疫當前 台泥招募儲備幹部推視訊面談

（中央社記者潘羿菁台北18日電）武漢肺炎疫情當前，適逢招募人力旺季，台泥宣布將推出「台泥視訊面談online」，打出保證與主管面試，吸引求職者上網預約申請，每梯次最高限定面試60名額，藉此大舉招募儲備幹部。

台泥企業團董事長張安平，日前在集團防疫會議中指出，面對疫情，公司首要任務以防疫優先，保護同仁健康。

儘管疫情尚未結束，台泥企業團仍宣布啟動2020年徵才計畫，以「每個人只有一個國籍-地球」為題，號召有意投入「循環經濟」的青年加入台泥。

今年推出「台泥視訊面談online」，並從儲備幹部職類開始嘗試讓求職者「自選日期、保證面試」，預約成功者將於指定日期透過視訊會議軟體zoom與台泥主管直接面試，每梯次限定60個名額。

此外，台泥企業團跨足12項產業領域，為了配合集團布局、加速培養人才，今年徵才也開放各領域職缺，包括電機、機械、化工、化學、環工等、財金、財會、人資、行銷、經營管理與資工等。各式職缺不限應屆畢業生投遞履歷，甚至歡迎具相關工作經驗的職場新秀轉換跑道。

台泥今年在招募計畫巧具心思，也特別找來員工現身說法，分享在循環經濟跨領域工作的心得，一口氣拍攝6支影片並上傳至台泥臉書粉絲團，招兵買馬找人才的企圖心相當強烈。（編輯：黃國倫）1090318