空運貨品倉位供需失衡 捷迅：運價大漲

（中央社記者潘羿菁台北18日電）貨運承攬業捷迅董事長顧城明表示，受到武漢肺炎疫情影響，航空公司砍班或停航，造成貨運倉位供應不足，適逢中國大陸復工後，客戶都在急送貨，各航線運價普遍上漲。

受到武漢肺炎疫情影響，各國政府限制航班或是航空公司砍班等，倉位供需失衡導致價格上漲，以台北出口至美國運價，每公斤約130至150元（不含燃料附加費），漲幅40%；中國大陸到美國，過去每公斤人民幣約20多元，如今也漲至50至60元。

如今疫情延燒到歐洲地區，歐洲各國啟動封城，限制航空公司班機數量，週週喊價推升台灣到歐洲運價每公斤衝至200至300元。

顧城明認為，現階段運價齊頭式上漲，貨運承攬業者可以順利轉嫁，不影響獲利表現，唯一最大問題在於，捷迅在機場倉庫與碼頭等地都已經堆滿客戶貨品，主要是航空公司經常無預警或停飛。

顧城明舉例，越南航空每週台北高雄42航班，如今只剩下2航班，就會影響到載運能力，「華航、長榮航貨機全部都用上了」，還來不及消化大量訂單。

也因為客戶急著要送貨，倉位不足，目前捷迅開始篩選客戶，長期配合的客戶優先送、貨品時效高及價格。

另外，捷迅公告去年度稅後淨利為新台幣1.2億元，創歷年次高水準，年成長63.3%，每股稅後淨利為4.6元，擬配息2元，若以今天股價換算殖利率約6%。

去年陸續成交多個空運服務客戶，並積極與同行業務合作，帶動單月業績屢創新高，全年度營收來到32.17億元，為新高水準；至於在獲利表現，受惠於去年第4季客戶大量出貨以及新客戶貢獻，繳出單季每股稅後淨利為1.75元，創歷年單季獲利新高紀錄，推升全年度來到4.6元，則是歷年次高。（編輯：黃國倫）1090318