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特派觀察／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們愛洗手就是不戴口罩
首頁 / 證券

疫情影響營收逾50億 雄獅：資金穩健調整企業體質

最新更新：2020/03/18 19:06

（中央社記者江明晏台北18日電）全球武漢肺炎疫情擴散，雄獅取消4月底前出境團體行程，預估今年前4月合併營收影響約新台幣53億元，雄獅也趁著這波疫情調整企業體質，強調還足以應付疫情，資金狀況穩健。

全球疫情擴散，雄獅旅遊宣布停止今天至4月30日所有的出境團體行程，5月1日之後出發的團體，雄獅旅遊會依政府法令、疫情發展及消費者權益為考量，再行公告。

雄獅觀察，針對疫情影響營收狀況，和去年1至4月同期比較，預估今年前4月合併營收影響數約新台幣53億元。

雄獅也趁著這波疫情調整企業體質，進行「企業深蹲」短期及長期計畫，短期主要針對費用成本控管，爭取租金企業減免或優惠，以及行銷費用控管；在門市方面，營業時間會調整及周日不營業，以縮減工時，並培育人才；長期計畫則準備未來後疫情時期產品的深化及上架計畫。

截至2月底，雄獅合併報表現金餘額超過27億元，雄獅表示，目前零出團，但也沒有應付成本，只剩下企業營業的費用，沒有應收及應付款項，還足以應付疫情，資金狀況相對穩健，長期與銀行關係良好，未來有需要時將向銀行短期融資或向資本市場籌資。（編輯：楊玫寧）1090318

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