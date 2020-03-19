振樺電整合效益顯現 去年營業利益率創新高

（中央社記者吳家豪台北19日電）工業電腦廠振樺電公布2019年財報，由於集團整合效益逐步顯現、本業大幅成長，全年營業利益達新台幣9.99億元、年增41%，營業利益率10.3%創集團合併以來新高。

振樺電2019年第4季合併營收24.42億元，年減8.7%；受惠於較佳的產品組合與短期服務收入貢獻，毛利率36.3%、營業利益率11.1%皆創集團合併後新高；每股盈餘（EPS）1.17元。

從2019年全年來看，振樺電合併營收97.46億元，年減0.8%；毛利率34.8%，年增2.4個百分點；營業利益率10.3%，年增3.1個百分點；每股盈餘6.13元。有別於2018年受惠業外與匯兌利益挹注，2019年獲利都來自本業。

振樺電表示，2019年受到國際局勢干擾，營業規模較為持平，但本業獲利能力已展現效益，整合綜效持續發揮中。展望未來，3大事業體皆掌握指標性長期大型專案，包括自助服務的電信龍頭、數位金融、自助票證與智慧醫療，以及工業電腦（IPC）新半導體龍頭客戶，預期今明年依客戶導入進度將逐步貢獻。

不過，振樺電指出，今年第1季受到全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，在供應鏈上眾多線材與電源供應器，因產業成熟且利潤有限，多為中國製造，雖低價但卻是不可或缺之零件，POS（端點銷售系統）與Kiosk自助服務平台皆為包含多樣零組件的系統產品，受到目前斷鏈影響，部分出貨將有2至3個月的遞延。

振樺電表示，就市場面而言，長期整體終端需求未明顯縮減，但疫情持續擴大蔓延，全球及重點市場皆開始實施大規模防控措施，短期內客戶的決策、出貨與運輸將受到延遲，振樺電將機動採取必要備用方案，以減緩對營運的影響。（編輯：鄭雪文）1090319