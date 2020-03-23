新普：訂單需求回流 3月下旬開始滿線生產

（中央社記者韓婷婷台北23日電）武漢肺炎疫情使在家辦公、遠距教學等需求大增，電池模組大廠新普目前大陸生產線及招工已恢復正常，因應客戶需求，3月下旬已開始滿線生產，預計4月也是滿線趕工。

新普董事長宋福祥表示，大陸廠近期招工加速，已逐步回到正常狀態，3月下旬開始幾乎所有客戶拉貨都陸續回歸正常，不少客戶拉貨積極，尤其平板、手機、周邊零件及筆記型電腦等訂單都很強，預計4月全力趕工，滿載生產因應客戶需求。

不過，宋福祥指出，由於歐美疫情嚴峻，後續變化仍需進一步觀察，是否影響到下半年的整體需求也要再觀察。

武漢肺炎疫情促使遠端視訊會議、教學需求大增，包括平板電腦、筆電，到周邊的耳機、觸控筆等新需求。包括蘋果（APPLE）、戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（Lenovo）等均傳出需求激增，向供應鏈追貨。

蘋果更是一口氣推出iPad Pro、MacBook Air與MacMini三款新品，同時祭出降價策略搶市。

新普2019年營收新台幣737.3億元，年增14%續創新高；營業毛利75.2億元、年增12.4%；歸屬於公司業主淨利38.2億元、年增19%，每股純益（EPS）20.68元，一口氣賺進2個股本，創下歷史新高紀錄。董事會決議配發14.5元現金股利，配息率70.1%，以上週五收盤價235元計算，現金殖利率逾6%。（編輯：張良知）1090323