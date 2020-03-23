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由田去年每股賺逾6元 創2006年來新高

最新更新：2020/03/23 17:17

（中央社記者江明晏台北23日電）AOI設備廠由田公告2019年稅後純益3.64億元，年增25.1%，每股稅後盈餘為6.09元，創2006年以來新高，且受惠設計能力與產品組合優化，毛利率維持在47.15%的高檔。

AOI（自動光學檢測）設備廠由田今天公告2019年財報，2019全年合併營收新台幣24.16億元，年減22.45%，受惠產品組合優化，毛利率維持在47.15%的高檔表現，優於前一年度40.54%，2019全年稅後純益3.64億元，年增25.1%，每股稅後盈餘為6.09元，創2006年以來新高。

由田說明，除因研發設計能力的優化，使PCB及LCD檢測設備的毛利率皆較前一年度同步提升外，毛利較高的人工智慧（AI）深度學習系統的出貨，也有助於2019年整體毛利率的表現。

展望2020年，由田指出，在PCB業務上，除兩岸部分載板大廠有擴產需求，PCB製程檢測也將邁入全製程全線檢驗，而在半導體封測端，也開發晶圓級與面板級封裝RDL的檢測設備，由田PCB及半導體營收比重可望提升；此外，平面顯示器（FPD）設備業績占比將持續降低，有益於由田體質調整，產品組合的改善將更加有利整體毛利率的提升。

由田董事會今天同時決議通過發放3元現金股利，以今天收盤價37.8元計算，由田現金殖利率達7.94%，由田並將於6月17日召開股東會。（編輯：楊凱翔）1090323

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