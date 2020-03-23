盤中逐筆交易首日順利運作 限價委託逾99%

（中央社記者潘智義台北23日電）台股盤中逐筆交易今天上路，金管會主委顧立雄親赴證交所視察撮合系統，證交所及券商系統都正常運作；總委託筆數1341萬6649筆，限價委託占99.67%。

台股今天收在8890.03點，大跌344.06點，成交值（不含零股、鉅額及盤後定價交易）為新台幣1468.5億元。

台灣證券交易所表示，盤中逐筆交易新制由2種價格「限價」及「市價」搭配3種有效期別，當日有效（ROD）、立即成交否則取消（IOC）、全部成交否則取消（FOK），總共有6種委託方式，分別為限價ROD、限價IOC、限價FOK、市價ROD、市價IOC及市價FOK。

證交所統計，今天新制上路首日，絕大多數投資人下單選擇限價委託，占99.67%，市價委託僅占0.33%。

證交所說明，舊制盤中採集合競價，每5秒撮合一次， 新制盤中逐筆交易即盤中逐筆撮合，投資人下單隨到隨即撮合成交。

台股今天起實施盤中全面逐筆交易，金融監督管理委員會主委顧立雄、證券期貨局長王詠心親赴台灣證券交易所視察撮合系統運作情況，由台灣證券交易所董事長許璋瑤陪同，實施首日交易系統均順利運行，配合逐筆交易相關重大系統也順利上線。

證交所總經理簡立忠、櫃檯買賣中心總經理李愛玲率相關經理人親赴全台北中南等地，包括元大、富邦、凱基、群益金鼎、永豐金、大昌、光和、致和共8家證券商營業處所，了解新制上線市場運作情形，透過實地訪察，了解證券商從業人員接單及下單作業。（編輯：鄭雪文）1090323