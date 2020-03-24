被動元件跌深反彈 國巨一度觸漲停

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）被動元件漸擺脫武漢肺炎疫情陰霾，台廠稼動率提升，MLCC和晶片電阻價格看漲，相關族群今天跌深反彈強勁，漲幅在7%到9%區間。其中國巨盤中一度觸及漲停277元。

另外華新科最高來到159.5元，大漲逾8.8%，禾伸堂一度來到86元，大漲7.1%，奇力新最高來到75.4元，大漲9.2%。興勤最高來到68.5元，大漲9.4%。大毅一度來到51.2元，大漲8.9%。

工研院產業科技國際策略發展所預期，今年第1季被動元件產值年增率為正，主要是積層陶瓷電容（MLCC）供應仍緊俏，帶動價格上漲。此外，第1季廠商多以庫存銷售。

法人指出，目前MLCC和電阻的通路庫存偏低，隨著電子廠復工率拉升，投料需求增加，下游客戶回補庫存需求回溫。

觀察國巨主要產品設備產能，市場人士指出，國巨目前MLCC每月設備產能約500億顆到550億顆，預估今年年底月設備產能可穩健擴充到570億顆。另外晶片電阻產品月設備產能在1200億顆。

觀察國巨稼動率表現，市場人士預期到3月整體稼動率可提升到5成。

法人指出，華新科在中國廠區復工率在75%以上，稼動率約50%到60%。另外MLCC在高雄100%全產能。

此外奇力新集團旗下旺詮晶片電阻供應持續吃緊，晶片電阻產品客戶庫存水位持續偏低，從農曆春節前迄今，客戶庫存水位已經低於14天。

從產品價格來看，本土法人報告指出，國巨對MLCC和晶片電阻新價格從3月初生效，小尺寸0402規格的MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成。市場人士預估第2季MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成左右。

全球MLCC廠商包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK、AVX等。國巨市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。

另外全球晶片電阻大廠包括國巨、厚聲、華新科、大毅、風華高科、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等，其中國巨市占率達到34%，是全球第一大晶片電阻供應商。（編輯：趙蔚蘭）1090324