聯準會無限量QE恐短多長空 學者憂3大後遺症

（中央社記者潘姿羽台北24日電）美國聯準會再出殺招，宣布無限量QE，固然展現救市決心，但也讓學者憂心短多長空，待疫情落幕後，恐怕出現資金泡沫化、物價調控成棘手挑戰、銀髮定存族利息收入愈來愈薄的3大後遺症。

3月以來，美國聯邦準備理事會（Fed）已兩度緊急降息，基準利率降至趨近於零，回到2008年金融海嘯爆發後的水準，23日更加碼宣布將無限量收購美國公債與房貸擔保證券（MBS），重啟俗稱量化寬鬆（QE）的資產收購計畫。

對此，紐約時報（The New York Times）直接以All In形容聯準會量化寬鬆無上限的作法，不難看出市場對於聯準會此舉的驚訝甚至驚嚇。

中經院副院長王健全認為，聯準會看到疫情的嚴重性，繼金融海嘯之後，再次祭出QE，但時空背景不同，2008年金融海嘯是金融體系出了問題，把錢灑到銀行可以算是對症下藥，這波則是企業面臨斷鏈危機、受到實際衝擊，「QE效果可能沒那麼好」。

王健全進一步指出，美國大力推動貨幣政策，看起來是宣示效果，希望穩定市場信心，但若未能搭配財政政策，恐怕連「短多」都打上問號。

富邦金控首席經濟學家羅瑋則說，疫情衝擊加上油價崩跌，全球股市市值大幅萎縮，市場信心潰堤，出現流動性問題；在此情況下，美國無限量QE至少可以達到兩大效果，一是短期解決信心不足，讓信用緊縮的狀況不再蔓延。

其次，美國即將大舉推動擴張型財政政策，為了避免市場利率受到帶動而攀升，影響消費力，美國聯準會無限量QE，可達穩住市場利率的效果。

儘管無限量QE短期能帶來正面效益，羅瑋也點出3大後遺症，成為疫情過後，政府必須嚴肅思考的課題。

第一，疫情結束之後，經濟慢慢回溫，但全球低利率情況會維持一段相當長的時間，資金氾濫之下，緊接著可能就是資產泡沫化的問題。

其次，即便經濟走向復甦，聯準會考量對經濟的影響，不見得馬上縮表，此時資金處在極度充裕的水位，且需求回溫、油價上升，會不會加劇通貨膨脹，將挑戰各國央行對物價調控的手段。

最後，羅瑋也說，先進國家的人口結構都步入高齡化，但逐漸成長的老年人口，卻面對長期低利率的環境，無疑將傷害消費信心。

「眼前先求生存，但短期規劃就要想到長期的後遺症」，王健全表示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）嚴重衝擊全球經濟，且沒辦法預料何時會結束，因此當務之急是穩住經濟，不要繼續惡化。

但他坦言，如今聯準會釋出這麼大的流動性，未來會不會造成另一波飆漲還很難說，待疫情結束後，如何讓經濟回到正軌，不要因低利率、氾濫資金而衍生其他問題，將成各界關注的焦點。（編輯：鄭雪文）1090324