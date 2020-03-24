力撐疫情衝擊 液晶電視面板2月出貨優於預期

（中央社記者潘智義台北2020年3月24日電）雖受武漢肺炎疫情衝擊，但集邦科技旗下WitsView今天表示，2月電視面板出貨僅較1月減少3.5%，主因面板價格上揚，且面板廠手中仍有庫存。

WitsView最新電視面板出貨調查報告顯示，2月全球電視面板出貨2007.3萬片，較年前原本預測目標衰退幅度18%大幅收斂至10.2%。預計3月電視面板出貨量雖仍較年前預定的出貨目標減少，但在人力、物流及物料受疫情影響趨緩下，出貨量有機會較2月成長14%，達2290萬片。

觀察全球前6大面板廠表現，WitsView分析，前3大都是中國大陸廠，其中，華星光電因復工時間最早，加上物料充足，不僅受波疫情影響最小，也趁價格及需求上揚之際，積極衝刺出貨量，2月出貨量372.6萬片，較1月增加0.2%，首次超越京東方拿下第一。

WitsView指出，擁有多條產品線的京東方因各廠位置不一，人力缺口問題比其他面板廠顯著，也受到上游零組件如印刷電路板（PCB）供給不足影響，導致京東方2月出貨量月減14.1%至346萬片，退居第2，為2017年6月至今最低點。

惠科雖面臨物料短缺，但因1月出貨受春節影響遞延至2月，不僅出貨量大幅月增64.7%達260.5萬片，更躍升單月出貨第3名。

台灣面板廠方面，WitsView說，群創除因後段工廠復工日期延後，面臨人力及物料缺乏的問題，導致2月出貨大幅月減15.2%至251.1萬片，屈居第4。

另外，韓系面板廠受疫情影響相對有限，三星顯示（SDC）蘇州廠2月雖短暫面臨人力不足的問題，但因年初面板價格上漲促使三星顯示調高韓國產線稼動率，2月出貨量較1月仍小幅增長1.4%，達205.5萬片，位居第5。

樂金顯示（LGD）物料問題不大，但因2月工作天數少，加上去年下半年決議收斂韓國液晶電視（LCD TV）產線影響出貨，2月出貨198.3萬片，月減4.4%，排名第6，但單月出貨量卻創下歷史新低。（編輯：林孟汝）1090324