iPhone下半年新4款傳搭OLED 廣角鏡頭升到7P

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）蘋果（Apple）新品進展市場關注，分析師預估，今年下半年新款iPhone將有3種尺寸和4款機型，均搭配OLED（有機發光二極體）螢幕，其中廣角鏡頭均從6P提升到7P鏡頭規格。

天風國際證券分析師郭明錤報告預估，今年下半年新款iPhone將有3種尺寸和4款機型，包括5.4吋有機發光二極體（OLED）版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能），以及6.7吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）。

在廣角鏡頭設計部分，郭明錤預估，今年下半年新款iPhone廣角鏡頭設計，將從6P（6片塑膠鏡片）提升到7P。在鏡頭規格部分，報告預估，5.4吋和兩款6.1吋OLED版採用1/2.6”與7P鏡頭規格，6.7吋OLED版的廣角相機支援感測器轉換（sensor shift）技術和採用1/1.9”與7P鏡頭規格。

蘋果下半年新款iPhone進展市場關注，分析師先前預估，若武漢肺炎疫情顯著改善，預期下半年新款iPhone系列出貨量約8000萬支，其中支援毫米波（mmWave）5G版機種占比約20%到25%。蘋果可能在第3季推出5G版iPhone。

市場預期，蘋果今年將推出支援毫米波和Sub-6GHz頻段的新款5G版iPhone，將區分為支援Sub-6GHz與Sub-6GHz整合mmWave兩款機型，目前Sub-6GHz整合mmWave新款5G版iPhone開發進度如期進行，預計將今年第3季底或第4季初出貨。（編輯：張均懋）1090325