更多編輯台推薦新聞：
影片／奧運延期美國選手互相打氣 用運動家精神抗疫
運動

影片／奧運延期美國選手互相打氣 用運動家精神抗疫

口罩2.0第二輪今天起預購 流程相同等候期縮短
生活

口罩2.0第二輪今天起預購 流程相同等候期縮短

早安世界》武漢肺炎攪局 東京奧運改明年舉行
早報

早安世界》武漢肺炎攪局 東京奧運改明年舉行

達米妮案落幕N號房事件又起 全球反性暴力浪潮一次看
專題

達米妮案落幕N號房事件又起 全球反性暴力浪潮一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／美國首見值勤軍艦染疫 航母羅斯福號3人確診
首頁 / 產經

iPhone下半年新4款傳搭OLED 廣角鏡頭升到7P

最新更新：2020/03/25 10:03

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）蘋果（Apple）新品進展市場關注，分析師預估，今年下半年新款iPhone將有3種尺寸和4款機型，均搭配OLED（有機發光二極體）螢幕，其中廣角鏡頭均從6P提升到7P鏡頭規格。

天風國際證券分析師郭明錤報告預估，今年下半年新款iPhone將有3種尺寸和4款機型，包括5.4吋有機發光二極體（OLED）版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能），以及6.7吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）。

在廣角鏡頭設計部分，郭明錤預估，今年下半年新款iPhone廣角鏡頭設計，將從6P（6片塑膠鏡片）提升到7P。在鏡頭規格部分，報告預估，5.4吋和兩款6.1吋OLED版採用1/2.6”與7P鏡頭規格，6.7吋OLED版的廣角相機支援感測器轉換（sensor shift）技術和採用1/1.9”與7P鏡頭規格。

蘋果下半年新款iPhone進展市場關注，分析師先前預估，若武漢肺炎疫情顯著改善，預期下半年新款iPhone系列出貨量約8000萬支，其中支援毫米波（mmWave）5G版機種占比約20%到25%。蘋果可能在第3季推出5G版iPhone。

市場預期，蘋果今年將推出支援毫米波和Sub-6GHz頻段的新款5G版iPhone，將區分為支援Sub-6GHz與Sub-6GHz整合mmWave兩款機型，目前Sub-6GHz整合mmWave新款5G版iPhone開發進度如期進行，預計將今年第3季底或第4季初出貨。（編輯：張均懋）1090325

延伸閱讀
iPhone傳明年5款新機 5G版助出貨量增逾1成毫米波5G版iPhone 分析師估明年出貨比重上看2成iPhone5G版傳明年下半年有譜 散熱仍採石墨片

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報