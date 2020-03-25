宏碁小金雞展碁興櫃交易 受惠宅經濟商機

（中央社記者吳家豪台北25日電）電腦品牌廠宏碁旗下電子產品通路代理商展碁國際今天掛牌興櫃交易，開盤參考價為新台幣20元，收盤價24.5元；近期受惠於宅經濟商機，遊戲、家電產品等均有明顯成長。

展碁為台灣前3大通路代理商，代理產品線橫跨商用與家用資訊電子產品、應用軟體、數位娛樂、系統整合、中小企業解決方案與家電等，在台灣合作超過6000家經銷商。

展碁總經理林佳璋指出，展碁營運成長的3大引擎為多元通路拓展、夥伴經濟平台的異業結盟及結合集團資源進軍國際市場，帶動展碁營收成長。

林佳璋說，展碁近期受惠於宅經濟的發展，遊戲、家電產品等均有明顯成長，未來將持續拓展代理產品，並推廣夥伴經濟平台，盼打造全新的營運動能。

宏碁暨展碁董事長陳俊聖表示，展碁為國內大型通路代理商，代理品牌超過150個，包含任天堂台灣獨家總代理，競爭力來自銷售通路及後勤管理能力。

陳俊聖說，有宏碁資源與企業形象的加持，更有利於展碁進軍海外通路市場與建構夥伴經濟平台，未來將嘗試與宏碁全球據點合作，從東南亞起步，拓展海外據點。

展碁2019年營收達新台幣135.03億元，年增8.8%；營業毛利6.2億元，毛利率4.6%；稅後淨利1.26億元，每股盈餘（EPS）1.7元。（編輯：鄭雪文）1090325