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紡織股后冠星-KY擬配息8元 現金殖利率7%

最新更新：2020/03/25 18:15

（中央社記者潘羿菁台北25日電）紡織股后大廠冠星-KY今天發布2019年財報，稅後淨利新台幣3.88億元，年成長47%，每股稅後純益13.92元；冠星擬配息8元，以今天收盤價112.5元換算，現金殖利率約7.1%。

冠星去年度營收73.58億元，年成長28%，毛利率從15.3%提升至17.3%，帶動稅後淨利為3.88億元，年增47%，每股稅後純益13.92元，今天董事會一併通過股利案，擬配息8元，配發率約57%。

由於武漢肺炎疫情衝擊全球股市，金融監督管理委員會鼓勵公司實施庫藏股，冠星也將啟動首次公開發行以來的庫藏股計畫，預計買回300張股票，占已發行股權的0.95%，預計買回價格為每股80元至210元之間，買回股份總金額上限17.74億元，這次計劃擬買回總金額上限為6300萬元，將於明天至2020年5月25日執行完畢。

展望未來，冠星表示，受惠於主要生產基地位於柬埔寨，仍維持正常運作，再加上原物料庫存充足，預期3月營收將維持在高檔。

此外，東京奧運延期，冠星產品為棉混紡針織布，預期不受運動品牌的大型運動比賽活動影響。

不過，隨著疫情擴散至歐美，對冠星營收與獲利成長恐有負面衝擊，將持續觀察整體市場狀況，隨時調整營運方向，謹慎樂觀看待今年獲利，若大環境沒有持續惡化，仍以維持每年獲利1個股本為目標。（編輯：楊玫寧）1090325

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