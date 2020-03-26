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菲律賓加強防疫 同欣電當地廠因應封城暫停產

最新更新：2020/03/26 10:31

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）菲律賓加強防疫措施，台廠同欣電子公司因應當地政府封城，暫停生產活動，通知客戶調整出貨時間。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，菲律賓繼國會賦予總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）特別權力抗疫後，政府跨部門抗疫工作小組25日公布抗疫行動計畫。內政部長安約（Eduardo Año）說，政府將採取「嚴厲措施」抗疫。

台廠同欣電在菲律賓設有廠區，同欣電指出，100%持股的子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.所在地，位在菲律賓拉古納省（Laguna）的Canlubang地區，地方政府為避免肺炎感染人數持續增加，宣布暫時停止工業區生產活動。

同欣電表示，當地政府目前定於4月14日封城結束，當地子公司實際復工日期依當地政府通知為準。

在因應策略，同欣電指出，持續密切注意當地疫情與最新政策，並通知客戶調整出貨時間。

根據年報資料，同欣電在菲律賓子公司主要生產高頻無線通訊模組、陶瓷電路板、混合積體電路模組以及影像產品等。2018年菲律賓子公司占同欣電整體業績比重約20%。（編輯：趙蔚蘭）1090326

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