英特磊：列國防關鍵產業 美廠區生產不受影響

（中央社記者韓婷婷台北26日電）IET-KY英特磊去年每股稅後盈餘1.9元，年增33.8%。總經理高永中表示，中國訂單陸續恢復，大廠安全庫存訂單增加，產品因列國防關鍵產業，美國廠區生產不受影響，上半年訂單影響有限。

英特磊今天舉行線上法人說明會，針對法人關注武漢肺炎疫情影響，高永中表示，雖然美國境內多處區域封城，以減低疫情散播，但由於英特磊生產尖端國防應用材料，屬於關鍵產業，因此不在管制之列，營運不受影響。

英特磊2019年合併總營收新台幣7.12億元，年增9.6%；合併毛利率為33.4%，年減2.3個百分點；稅後淨利6930萬元，淨利率10%，每股稅後盈餘（EPS）1.9元，較2018年1.42元增加33.8%，擬配發股息每股1元。

高永中表示，去年因新建廠房正式啟用，相關製造費用等固定生產成本增加，銷售毛利率33.4%，較2018年的35.7%略降。由於新興主力產品如垂直共振腔面射雷射（VCSEL）、雪崩光電二極體（APD）等產品優化已臻成熟，研發費用投入減少，推銷、管理及研發等營業費用支出較2018年減少1109萬元。

展望2020年，高永中表示，產品跨軍、民兩用市場，已擬定各項應變準備，生產將不致受影響。加上中國訂單陸續恢復，大廠安全庫存訂單增加，上半年客戶訂單預計衝擊有限。假如疫情在第2季被控制，下半年有機會加速回升，帶動全年營收及獲利有樂觀的表現。

另外，英特磊董事會也通過今天起實施庫藏股，預計買進1500張，預計買回區間價格為每股26.8元至60元間。（編輯：鄭雪文）1090326