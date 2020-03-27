解決現金接觸傳染痛點 防疫期網銀交易量大增

（中央社記者劉姵呈台北27日電）肺炎疫情衝擊，數位金融服務工具解決時空限制、現金接觸傳染的痛點，防疫期間交易量顯著成長。北富銀網銀、行動銀行客戶數年成長約3成，網購刷卡額年成長逾6成，台新銀網銀交易量也年增6成。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，為了防疫減少外出，民眾宅在家使用數位金融工具交易大幅提升，無論是網路銀行、行動銀行及網路購物刷卡，相較於去年同期無疫情期間相比，都有大幅的成長。

台北富邦銀行最新統計，自疫情爆發後防疫期間，客戶使用網路銀行、行動銀行等數位通路交易的客戶大幅增加，年成長近30%；數位通路的月交易量也增加了近200萬筆。

此外，北富銀也指出，銀行信用卡網路購物刷卡金額也持續攀升，統計不到2個月的時間，成長幅度高達65%。

台新銀行內部大數據統計也指出，與去年同期無疫情期間相比，近期使用網路銀行、行動銀行的帳務交易量，年成長則高達57%。

民營業者分析，肺炎疫情提升民眾健康管理意識，為了防疫減少出門，使得各銀行積極行銷網路銀行、行動銀行等數位通路服務，因數位金融工具解決了時間地點限制，且無現金化可避免接觸傳染，大幅提升民眾使用頻率。

不過，銀行業者也說，即便現在很多申辦貸款、信用卡及開戶都可以線上操作，但觀察銀行臨櫃交易量尚無受疫情影響有較顯著的下滑，畢竟還是有些服務需要本人親自辦理及確認，因此不至於發生分行沒有客戶的狀況。（編輯：林興盟）1090327