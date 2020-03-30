台積電不評論3奈米外界揣測 指5奈米為目前重點

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）晶圓代工龍頭台積電表示，過去並未正式發布3奈米試量產時程，3奈米試產時程延後是外界揣測，不評論外界揣測。台積電指出，5奈米製程是目前發展重點，依進度發展。

台積電今天股價走弱，早盤最低來到262.5元，下跌3.84%，市值跌破新台幣7兆元，來到6.8兆元，之後來到266元，跌2.56%，市值來到6.9兆元。

媒體報導受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，台積電3奈米試產線裝設延後。對此台積電表示，過去並未正式發布3奈米試量產時程，3奈米試產時程延後是外界揣測，不評論外界揣測。

台積電指出，5奈米製程是目前發展重點，依進度發展。

台積電2月營收跌破新台幣1000億元大關，滑落至933.94億元，月減9.9%，仍較去年同期增加53.4%，並創歷年同期新高。

台積電目前並無調整第1季營運目標的計畫，季營收將約102億至103億美元，預估季減約1.3%，表現將淡季不淡；5G手機需求強勁，是支撐第1季業績的一大動力。

法人預期，武漢肺炎疫情對台積電營運的影響恐將於第2季逐步顯現，台積電第2季可能面臨客戶庫存調節影響，業績將較第1季滑落。

美系外資日前報告指出，蘋果開始調整A14處理器訂單，晶圓代工廠台積電第3季營收恐僅季增7%，遠低於旺季水準，但仍看好台積電的產業領導地位。（編輯：黃國倫）1090330