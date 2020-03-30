仁寶：PC出貨可望持平 首季為今年毛利低點

（中央社記者潘智義台北30日電）武漢肺炎疫情蔓延，仁寶電腦總經理翁宗斌今天在線上法人說明會表示，第1季受疫情影響延遲開工，營運成本增加，將是今年毛利最低的一季；但上半年甚至全年PC產品出貨量，仍可望與去年持平。

翁宗斌指出，受疫情影響2月開工狀況並不理想，3月中才100%復工，不論個人電腦（PC）、非PC產品都受影響，約減少2至3成；但第2季狀況可望較第1季改善。

他說，因疫情造成在家上班、上課需求增加，商用筆電、教育市場，甚至遊戲電競產品市場增溫，而這些產品占公司整體產品出貨量已超過5成。

翁宗斌表示，如果6月疫情可以穩下來，第3、4季PC產品需求可以趨穩，維持去年水準。由於第1季受疫情影響，延遲開工，營運成本增加，將是今年4季當中，毛利最低的一季。

雖然他認為，疫情對公司整體出貨量影響不大，但即便疫情能在年中控制，對全世界經濟影響還是非常大，且對產品的營收獲利也有影響。

仁寶除生產以筆電為主的PC產品之外，他說，也投入非PC產品，去年非PC產品占整體產品的32%，今年有機會提升為35%至40%。

海外布局部分，翁宗斌表示，繼美中貿易戰牽動台廠自中國大陸撤離部分產線之後，這次武漢肺炎疫情也凸顯分散風險的重要性，並可降低紅色供應鏈競爭的壓力。不過，對中國大陸以外的布局，仍按計畫進行，並未受疫情影響，現階段的布局重點除了越南，也包括台灣，當然其他地點也有評估。

資本支出部分，他說，今年約新台幣70億元，包括海外布局，及新產品投資，5G相關產品也在其中。

仁寶電腦工業今天公告2019年營運成果，全年合併營收新台幣9804.42 億元，在持續改善產品組合及提升效率的努力下，合併營業淨利為105.86億元，年增14%。扣除業外及所得稅費用後，歸屬母公司業主淨利為69.56億元，年度每股盈餘1.6元。

仁寶董事會今天也通過年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.2元，相當於75%配發率。

仁寶統計，2019年第4季合併營收為2675.23億元，季增7%，成長動能主要來自於智慧裝置產品。受惠於效率改善及營運規模提升，合併營業淨利為30.86億元，較第3季成長28%，較2018年同期成長15%。扣除業外及所得稅費用後，歸屬母公司業主淨利為20.14億元，單季每股盈餘0.47元。（編輯：蘇志宗）1090330