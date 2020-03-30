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信義區圈地企圖心強烈 南山人壽1億之差氣走富邦

最新更新：2020/03/30 18:03

（中央社記者潘羿菁台北30日電）疫情當前，世貿三館地上權標案被地產業界視為壓力測試，今天開標結果，意外有4家搶標，地產業者認為，顯示投資人放長線布局；高力國際則說，得標者南山在信義區圈地的企圖心強烈。

這也是南山人壽三度取得信義區土地地上權案，自2012年取得世貿二館地上權，累計至今，光是土地成本共計砸下741億元布局信義區。

世貿三館面積為1.6萬平方公尺，換算約為4856坪，底標價格為266.37億元，地上權使用年限為70年，由於是信義區最大面積，吸引包括南山人壽、富邦人壽、新光人壽與國泰人壽4家業者投標，清一色均為保險業者。

南山人壽以312.76億元，溢價率17.4%拿下標案，居次的富邦人壽為311.70億元，以差距1.06億元落敗。

這也是南山人壽三度布局信義區；2012年世貿二館地上權案，當時斥資268.88億元得標，當時已被外界稱為天價，緊接在去年11月以159.8億元拿下信義區行政中心地上權標案，，這次砸下312.76億元再奪世貿三館地上權，為南山單筆投標金額最高者，累計南山在信義區共投入741億元。

高力國際董事總經理劉學龍認為，土地向來是長期儲備的操作策略，尤其世貿三館又是台北市信義計畫區內稀有的地段，基地方整、商業開發可塑性高，這次順利吸引4封標單，代表投資人及開發商對於長遠的商業開發仍具信心，並未受到短期疫情紛擾的影響。

高力國際董事梁儀盈表示，南山人壽聚焦在信義區核心地段，包括世貿二館、信義區行政中心與世貿三館，都座落在101大樓附近，顯示南山人壽在信義區圈地的企圖心相當強烈。

她進一步認為，未來南山在世貿三館朝向複合式開發的機率高，主要是複合式商用，可以互補機能性，也能分散開發風險，為近年開發商優先選項。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然疫情影響內需動能，但從4家投標觀察，「只要是好東西大家還是會搶」，再者，南山與富邦出價相近，南山僅多出1億元拿下，「出價出得相當漂亮」。

曾敬德認為，目前信義區頂級商辦供給量不足，預料南山取得後，將會朝向商辦與商場結合的複合商用空間。（編輯：林孟汝）1090330

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