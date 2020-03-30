台股小跌外資賣超逾48億 集中電子股

（中央社記者江明晏台北2020年3月30日電）台股今天開低，盤中跌勢一路縮小，終場收在9629.43點，跌69.49點，三大法人中，外資賣超逾48億元，群創、友達、金像電、台積電、鴻海等電子股成為賣超重點，多家金融股則受外資青睞。

台股今天跌69.49點，收在9629.43點，成交值新台幣1262.31億元。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣76.35億元，自營商賣超26.34億元，投信賣超1.5億元，外資及陸資賣超48.51億元。

觀察外資今天賣超前10名個股，依序為群創、友達、金像電、台積電、鴻海、中壽、元大金、華通、旺宏、長榮航。顯示電子股依舊是賣盤重心。其中，位居第一名的群創今天遭外資賣超3萬2494張，友達賣超第2名，賣超2萬6723張；金像電遭賣超1萬2429張，排名第3。台積電今天也遭外資賣超逾1.1萬張。

台積電將於4月16日舉行法人說明會，因武漢肺炎疫情影響，將改線上語音形式舉行。展望第2季，法人預期，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對台積電營運的影響恐將於第2季逐步顯現，台積電第2季可能面臨客戶庫存調節影響，業績將較第1季滑落。

觀察外資今天買超前10名個股，分別為富邦VIX、宏碁、台新金、玉山金、兆豐金、華南金、第一金、合庫金、中環、聯電，顯示外資相當青睞金融股。

其中，外資買超第一名是富邦VIX，買超逾3.4萬張、第2名是宏碁買超逾1.2萬張，台新金位居第3名，買超逾6700張。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，疫情仍是左右股市的最大利空，未來兩週將是重要觀察期，台股本週只交易3天就要進入連假，長假前夕股市通常「易跌難漲」；未來台灣若疫情擴大，本土病例增加，台股不排除會跌破先前8500點附近的支撐，台灣疫情能否持續控制將是關鍵。(編輯:鄭雪文)