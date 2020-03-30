今年新契約保費收入 富邦人壽預估衰退兩成

（中央社記者劉姵呈台北30日電）富邦人壽今天表示，受保單責任準備金利率下調等影響，業界普遍預估今年新契約保費收入會較去年衰退2成，以去年全年保費新台幣2063億元計算，今年預估還是會有新台幣1500多億水準。

富邦金控今天召開線上法人說明會，媒體關注壽險業今年新契約保費收入恐衰退。富邦人壽執行副總經理董采苓表示，業界普遍預估今年新契約保費會掉20%，且因公司產品朝保障型、分期繳方向，因此內部也預估，即便新契約保費衰退2成，但新契約價值（VNB）並不會減少這麼多。

她指出，若以整體壽險業全年新契約保費約1兆元來計算，去年富邦人壽全年新契約保費收入約2063億元，就算減少2成，今年預估還有1500多億元至1600多億元的水準。

僅管保單責任準備金利率將下調，會對保單銷量造成影響，但董采苓表示，保單銷售成本也將有所改善，期許能看到損益兩平的機會。

另外，富邦人壽指出，海外投資額度換算約還有4000多億元，可加碼海外高收益標的；在國際版債券投資近6000億元，今年預估可能被贖回量約1200億元至1500億元。

富邦人壽表示，自去年就已開始部署新的投資，今年會加強投資國內不動產及高現金殖利率股票。

截至2019年底為止，投資國內債券較2018年增加約1310億元；投資台股部位則達3900億元，較2018年增加700億元，目前尚有600多億未實現利益，股票股利也由188億元提高至205億元；不動產租金收益則是增加60億元至171億元，年增率達88%。

富邦人壽表示，今年也會持續逢低加碼台股，並尋求具高股息題材的個股，但由於疫情尚未明朗化，目前對台股整體看法仍維持觀望態度。

富邦金也於會中公布2019年金控稅後淨利為585億元，較2018年成長23%，每股盈餘（EPS）5.46元持續領先金控同業，連11年蟬聯金控EPS獲利王。

富邦金控總資產及淨值穩健成長，在2019年底也雙雙創下歷史新高，總資產達8兆5477億元，較2018年成長10.8%，淨值達6078億元，較2018年成長32.3%。資產報酬率（ROA）為0.73%，股東權益報酬率（ROE）為10.94%。（編輯：蘇志宗）1090330