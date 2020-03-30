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世貿三館標脫 國有北市精華區案源恐暫成絕響

最新更新：2020/03/30 19:50

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）世貿三館地上權案今天以新台幣312.76億元標脫，並吸引4家壽險業者競標，財政部國產署表示，市場踴躍度及標脫價均優於預期，不過，隨手中大案陸續招商完畢，近年內北市精華區大案恐暫成絕響。

回顧近年國產署主辦的大型地上權案，繼2013年推出面積4052坪、標脫權利金達141.68億元的「台北學苑及中崙眷舍地上權案」後，因台北市精華區大面積基地稀缺，長達4年都沒有再推出面積千坪以上或規模數10億元以上案件。

直到2018年從國防部收回長期低度開發利用的「空軍官兵活動中心」，並規劃以設定地上權方案活化，才再度出現市場亮眼大案。由該該案基地座落在台北市復興南路、仁愛路交叉口，交通便利精華路段，且為久未出現的北市千坪以上大面積素地，因此市場熱度高。

當時共吸引南山人壽、新光人壽、全球人壽及富邦人壽及元大銀行等5家業者出手搶標，權利金底價36.7億元，最終由元大銀行以82.01億元得標，規劃自建銀行總部大樓。

2019年國產署推出面積逾千坪的「捷運松江南京地上權案」，再由元大金控旗下的元大人壽保險公司以53.3億元得標，溢價率29.9%；緊接在2020年，國產署收回租期已滿的世貿三館，並於1月20日公告招標、今日決標。

世貿三館地上權案為近年來的指標性大案，不僅刷新最大面積國有地上權案的紀錄，土地面積高達4856坪，招標權利金底價266.37億元及標脫價312.76億元，均超越台北學苑地上權案的114.36億元及141.68億元，也刷新歷史紀錄。

國產署官員表示，世貿三館地上權案的標脫價及搶標情形，都比預期來得更佳，原本預估標脫金額約300億元左右，但最終超出預期目標，得標的南山人壽及出價第2高的富邦人壽，出價只差1.08億元，競爭激烈，此外，新光人壽及國泰人壽也參與投標，相當受市場親睞。

至於後續推案規劃，國產署官員說，除例行的小型地上權案，目前手中的中大型案件只剩國泰營區地上權案，預計4月底公告招標，基地面積2982坪、市價約150億元，規模相對較小，除非出現可新增收回利用的精華區土地，否則預估短時間難以再見到世貿三館這樣的北市精華區大案。（編輯：林孟汝）1090330

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