無畏疫情影響 法人估晶技今年獲利看增逾35%
最新更新：2020/03/31 11:29
（中央社記者鍾榮峰台北31日電）無畏武漢肺炎疫情，外資法人預期石英元件大廠晶技可續受惠高階產品價格提升以及供應鏈吃緊市況，今年獲利看年增35%以上。
觀察石英元件產業市況，外資法人報告指出，高階石英元件產品平均銷售價格（ASP）持續提升，供應鏈吃緊，有助台廠晶技今年業績表現，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對晶技影響有限。
法人預估，晶技今年毛利率可望逐季揚升，主要受惠產品組合調整以及產品價格環境正向，預估今年獲利可望年增35%以上，今年業績可望較去年成長10%以上，稅後淨利可超過新台幣9億元，創3年來高點，每股純益有機會超過3元。
晶技去年合併營收新台幣84.31億元，較前年81.56億元成長3.36%，去年合併毛利率23.81%，較前年22.41%增加1.4個百分點，去年合併營業利益6.32億元，合併營益率7.5%，較前年6.54%成長0.96個百分點，去年稅後淨利6.71億元，較前年6.44億元成長4.25%，去年每股稅後純益（EPS）2.17元，優於前年EPS 2.08元。
晶技去年第4季合併營收24.34億元，較去年第3季24.28億元微增，去年第4季稅後淨利2.23億元，較去年第3季2.34億元減少5%，去年第4季每股稅後純益0.72元，低於前年同期EPS 0.76元。（編輯：張均懋）1090331