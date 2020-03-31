力達-KY陸廠復工率逾8成 今年布局東南亞和南亞

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）空氣壓縮機製造廠力達-KY中國廠區復工率超過8成，今年產品價格暫無調降計畫，優先布局東南亞和南亞市場。新廠完工進度約5成，預計2021上半年啟用。

觀察武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，力達-KY指出，中國大陸泉州廠及江西廠已陸續於2月17日及3月4日正式開工，各銷售端經銷商（除湖北省外）已陸續於2月底復工，3月逐步恢復正常出貨，復工率逾8成。

展望今年，力達-KY指出，疫情擴散到歐美及其他地區，全球經濟展望復甦仍待疫情控制，上半年總體經濟備受考驗，隨著中國生產動能逐漸恢復正常，世界各地政府擴大量化寬鬆政策、加碼疫情補助及減稅降費等刺激措施，公司希望在疫情控制見曙光後，逐季恢復正常動能。

在產品布局，力達-KY今年研發重點放在螺桿主機75P及100P馬力自製，目標在今年底前滿足螺桿主機7成自製率。其他產品部份持續延伸既有產品線規格，新產品主力研發無油螺桿和低壓螺桿。

在新廠進度，力達-KY新廠目前完工進度約5成，預計2021上半年正式啟用，全力生產及發展主流螺桿市場。

在市場布局，今年力達-KY持續內外銷並進，外銷仍以具潛力的東南亞及南亞市場為優先布局。在產品價格部分，公司指出，今年產品價格暫無調降計畫。

力達-KY去年合併營收新台幣54.26億元，較前年下降28.1%，稅後淨利3.73億元，較前年下降51.5%，每股稅後純益3.22元。力達-KY擬配發每股現金股利1.7元，配發率53%，若以今天盤中股價27.5元粗估，殖利率逾6%。

力達-KY去年全年毛利率20.3%、營業利益率10.2%、稅後淨利率6.9%，公司指出獲利率較前年10.2%下降主因去年年初調降產品售價平均約5%。

力達-KY去年研發E系列永磁變頻螺桿機並正式上市，打造螺桿輕量化的經濟型款式，加速取代活塞式應用，去年在兩級壓縮變頻螺桿銷售表現佳，銷售數字較前年成長78%。（編輯：趙蔚蘭）1090331