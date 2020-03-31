國際油價慘跌美俄會商 沙國祭手段出口增量

（中央社利雅德30日綜合外電報導­）全球原油供應過剩，沙烏地阿拉伯與俄羅斯打起價格戰。俄國總統蒲亭與美國總統川普今天會談，商討油價崩盤現況。沙國對此回敬表示，5月起將增加出口量至每天1060萬桶。

克里姆林宮發表今天聲明說， 蒲亭和川普今天「就全球石油市場現況交換了意見，同時安排雙方能源部長就此問題進行磋商」。

由於早先以沙國為首的石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯的談判破裂，雙方發動價格戰，導致本月稍早國際油價崩盤。

儘管油價慘跌，沙國今天表示，5月還會增加石油出口量。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情對經濟造成威脅，全球恐陷入痛苦衰退，進而侵蝕原油需求，國際油價目前跌落到17年的低點。

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯先前就宣布，將在4月大幅增加石油生產，如今又說，5月起將對全球市場增加供應量，讓供應過剩情況雪上加霜。

國營沙烏地新聞社（SPA）報導，能源部一名官員說，沙國計劃從5月起每天增加60萬桶石油輸出，達到每天1060萬桶的出口量。

沙國王儲的親密盟友川普今天與蒲亭會談，討論劇跌的國際油價，以及對美國原油生產商的衝擊；沙國則適時宣布要增加出口量。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1090331