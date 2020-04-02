美中貿易戰促產業分散布局 武漢肺炎再催化

（中央社記者潘智義台北2日電）美中貿易戰讓產業自中國撤出部分銷美產線，分散布局成為市場的顯學，而武漢肺炎疫情更進一步催化這個趨勢。筆記型電腦代工大廠仁寶認為，將有助於降低紅色供應鏈競爭的壓力。

2019年輸美產品比重較高的產業，為了避免被美國課徵高關稅，紛紛將中國大陸輸美產線外移，東南亞成為最大的外移生產基地。就在中、美討價還價的過程中，兩國在2019年下半年簽署協議，美國宣布暫緩對中國加徵關稅，但原先被點名的筆電代工廠，不論是否已移出產線，都說即便可以慢慢移出產線，但分散布局勢在必行。

2020年才過完第1季，武漢肺炎疫情已從中國蔓延到全世界，幾乎無一國家倖免。農曆年後中國生產線因疫情擴大被迫停工，在封城、解封到逐步復工的過程中，斷鏈危機讓產業界重新思考分散布局的方向。

筆電代工大廠仁寶總經理翁宗斌日前在線上法人說明會直言，繼美中貿易戰造成台廠自中國大陸撤離部分產線後，武漢肺炎疫情更凸顯分散風險的重要性，並可降低紅色供應鏈競爭的壓力。

今年仁寶在中國大陸以外的布局，仍按計畫進行，看似未受疫情影響而調整，仁寶解釋，今年布局重點就是越南、台灣。越南廠布局將從網通產品跨入筆電等個人電腦（PC）產品，也將生產物聯網（IoT）、平板電腦、手機等產品，越南二廠可望在明年投產，擴增二廠的產能就代表擴大在越南布局。

另外，仁寶在巴西也有小量生產，並在當地銷售，考量的因素即避免巴西課徵關稅。

面板廠友達光電董事長彭双浪日前在法說會時表示，2019年需求疲弱，是2013年以來首見年度虧損；他也明確點出虧損主因是供過於求，造成面板價格下跌，而供過於求的原因就是中國大陸面板廠不斷擴充新產能，低價競爭。

面板廠不像筆電代工廠有強大的分散風險壓力，可是紅色供應鏈的競爭壓力卻不容忽視。這種既競爭又合作的模式存在產業已久，只是代工業經過美中貿易戰的洗禮，必須做出分散布局的決擇；面板業主要產能都在台灣，並無立即的影響。

筆電及伺服器代工的英業達是採取全球分布生產，除中國大陸上海之外，也看好南昌輔廠機制，更在馬來西亞布局，歐洲則有捷克伺服器廠，美洲有墨西哥廠。

和碩指出，現階段分散布局主要鎖定東南亞及台灣，印尼巴淡島工廠去年第1季已開出產能，以網通及物聯網產品為主；今年著重越南新產線，明年上半年可望投產。至於產品則不限種類，能夠配合客戶才是重點。

和碩認為，越南當地已有其他電子業設廠，勞工具備相關經驗，以大量生產而言，生產力會比印尼巴淡島好很多。

印度雖是和碩未來設廠目標，但印度政府必須提供更多的對應措施，以符合設廠的需求；此外，符合客戶的要求，和碩才會設廠，當然同時還有必須吸引零組件廠配合到印度設廠。

此次武漢肺炎疫情重襲歐洲，和碩表示，目前歐洲的布局主要在捷克，仍維持現有規模，主要為客戶服務及產品維修業務。因應美中貿易戰布局，主要是擴大在台灣及東南亞區域的投資。

廣達表示，因武漢肺炎疫情波及，通路商筆電庫存水位已低，近來已有回補力道，但對出貨影響多久仍待觀察，短期伺服器產品受疫情影響較小，長期仍無法預測。

廣達分散布局目前沒新計畫，除泰國廠去年第4季開始陸續擴充，台灣廠則是在總部對面停車廠建第3生產大樓，採廠辦合一規劃。（編輯：張良知）1090402