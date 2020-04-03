股東會紀念品掀抗疫熱 逾1成送香皂

（中央社記者張建中新竹3日電）武漢肺炎疫情全球蔓延，今年股東會紀念品掀起一波抗疫熱，因為勤洗手是防疫一大重點，讓香皂成為熱門的股東會紀念品，估計有超過1成的企業選擇送香皂。

王品繼去年發新台幣500元現金抵用券後，今年股東會紀念品決定加碼發2200元餐飲抵用券，不僅吸引投資人爭相在3月31日最後買進日買進股票，推升王品當天股價漲停，也引發一波股東會紀念品討論熱潮。

據統計，目前已有200多家上市櫃企業揭曉今年紀念品；其中，超商商品卡或禮物卡還是占最大宗，有近百家企業選擇送超商商品卡或禮物卡。

隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，掀起防疫物資搶購熱潮，不少企業選擇相關用品做為股東會紀念品。如成衣廠嘉裕決定送竹纖維口罩套，運動器材零組件廠邦泰也送立體口罩套。

冠德、根基、漢科、圓剛與憶聲等多家廠商則決定送洗手乳，還有許多廠商決定送香皂，比重估計超過1成，其中，盛達、雷笛克與金寶更是送抗菌皂。

正隆與山隆則是維持慣例，決定送一串衛生紙，並不限股數，預料仍將受到投資人喜愛。（編輯：趙蔚蘭）1090403