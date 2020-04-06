疫情衝擊餐飲業 前2月營收年增率創17年來新低

（中央社記者吳柏緯台北6日電）武漢肺炎疫情影響民眾外出用餐與消費意願，根據經濟部統計，今年1至2月餐飲業的營業額為新台幣1415億元，年增0.5%，增幅為近17年來同期最低。

經濟部統計處今天發布統計資料顯示，隨著外食習慣逐漸普遍，餐飲業持續展店及推出新品牌，加上宅經濟風潮帶動外送平台興起，推升餐飲業營業額，108年總營業額達8116億元，年增4.4%。

不過今年年初開始，受到武漢肺炎疫情影響，大幅降低民眾外出用餐與聚會的意願，餐飲業連帶受到波及。今年1到2月的營業額為1415億元，年增0.5%，為近17年同期最低增幅。

經濟部指出，外送或宅配服務對於減緩疫情衝擊有幫助，根據統計，今年1到2月間，有提供外送或宅配服務的餐飲業者，營收年增5.2%，無外送或宅配服務的業者，營收年減8.0%。

進一步詢問業者對於3月營業額的預期影響，88%的餐飲業著評估，3月的營業額將受疫情影響而減少，其中沒有提供外送服務的業者，更有高達95.3%認為會受到影響。

若就營收減少幅度觀察，有提供外送或宅配的餐飲業者，營收預估減少24.8%，沒提供外送或宅配的業者，營收預估減少31.6%。

雖然外食意願降低，但卻帶動超市及量販店業績增加，經濟部表示，今年1到2月間，超市及量販店因替代效果而使得生鮮及冷凍食品的銷售增溫，營收分別較去年同期增15.1%及10.8%，較近5年同期平均累計成長率7.1%、4.1%高出許多，顯示民眾消費行為轉變。（編輯：趙蔚蘭）1090406