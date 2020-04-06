高階產品吃補 晶技3月營收創同期新高

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）無懼武漢肺炎疫情，石英元件大廠晶技自結3月合併營收新台幣8.22億元，創歷年同期新高。法人估晶技續受惠高階產品價格提升及供應鏈吃緊，今年獲利看年增35%以上。

晶技自結3月合併營收8.22億元，較2月6.75億元成長21.68%，比去年同期5.83億元大增40.84%。法人指出，晶技3月營收創歷年同期新高。

晶技累計今年前3月合併營收21.51億元，較去年同期16.23億元增加32.55%。

觀察石英元件產業市況，外資法人報告日前指出，高階石英元件產品平均銷售價格（ASP）持續提升，加上供應鏈吃緊，有助晶技今年業績表現，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對晶技影響有限。

法人預估，晶技今年毛利率可望逐季揚升，主要受惠產品組合調整及產品價格環境正向，預估今年業績可望較去年成長10%以上，今年獲利可望年增35%以上，稅後淨利可超過9億元，創3年來高點，每股純益有機會超過3元。

法人表示，5G智慧型手機將帶動石英晶體產品線的元件價值，增加到30%以上，預估晶技將提升小型化高頻石英晶體產能約10%左右。（編輯：張良知）1090406