新普3月營收月增逾5成 第2季訂單看旺

（中央社記者韓婷婷台北6日電）筆電電池大廠新普3月營收新台幣58.79億元，月增54%，年增14%，創下歷年同期新高。新普表示，目前第2季客戶的需求都不錯，尤其筆電、平板電腦需求很強。

武漢肺炎疫情延燒，居家辦公及教學新型態帶動筆電及平板電腦訂單強勁，新普大陸工廠從3月下旬開始滿線生產趕工，由於原料備貨充足，生產線快速恢復，推動3月營收來到58.79億元，也讓第1季營收年增率轉正，單季營收144.84億元，年增0.47%。

新普董事長宋福祥表示，目前看來第2季整體需求面不錯，是正面的，除了筆電、平板電腦外，新事業大數據資料中心備用電池（BBU）的需求也比原先預估強勁。現階段盡全力滿足客戶需求，預計第2季可將第1季原先的動能補回來，整體上半年仍按照原先計畫進行。

至於下半年，宋福祥表示，現階段還無法預估，疫情變化仍是關鍵，預計5月會較明朗，如果歐美地區封城的狀況能在未來1個月解除，預期對整體影響不致太大，時間再拉長，衝擊就難以預估。

新普2019年營收737.3億元，年增14%，續創新高；營業毛利75.2億元，年增12.4%；歸屬於公司業主淨利38.2億元，年增19%，每股純益（EPS）20.68元，一口氣賺進2個股本，創下歷史新高紀錄。董事會決議配發14.5元現金股利，配息率70.1%。（編輯：楊玫寧）1090406