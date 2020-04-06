台灣投資說明會登場 美股跌台股逆勢漲155點

（中央社記者潘智義台北6日電）清明4天連假，美股3個交易日合計下跌864點，但台股今天逆勢大漲155.11點，台灣證券交易所今天舉行線上台灣投資說明會，盼能吸引外資投資台股。

台股今天收在9818.74點，上漲155.11點，成交值新台幣1497.89億元。三大法人合計買超38億元，其中外資及陸資買超22.11億元。

證交所與寬量國際財務顧問公司（QIC）共同主辦、群益金鼎證券協辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上台灣投資說明會，今天正式登場，未來5日將邀請財經專家進行台股專題演講，並安排台灣半導體、電子、傳產及金融產業等共33家上市櫃公司執行長（CEO），透過數位平台與來自美國東西岸、香港、新加坡、馬來西亞的機構投資人進行馬拉松式密集會談。

證交所指出，每年在國內及國際重要金融中心舉辦台灣投資說明會，向國際法人推薦台股優勢與投資價值，過去皆採實地舉辦，今年因應防疫，首度以線上方式全新登場，不但再度成功集結台灣具備深厚營運實力的中小型企業隱形冠軍，也一舉邀集全球大型機構投資人齊聚一堂。

證交所總經理簡立忠表示，本次舉辦線上台灣投資說明會，是服務上市公司及海外機構法人的一大突破，在防疫期間，線上會議不但可協助眾多上市櫃公司向國際法人說明營運展望，強化台灣資本市場的對外交流，也體現台灣科技產業的一貫優勢。

寬量國際執行長李鴻基指出，受疫情影響，全球供應鏈承受嚴峻考驗，再嚴重的疫情都會過去，再大的市場波動都會回歸正常，台灣上市公司應該在此波市場震盪中，持續強化體質，完善公司治理，也將會積極和投資人溝通。（編輯：楊凱翔）1090406