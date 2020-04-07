有政府撐腰 台水獲中華信評最佳等級評等

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）中華信評授予台水長期發行體信用評等為最佳等級twAAA，評等展望為「穩定」。中華信評說明，台水具獨占地位，與政府關聯性高，推估政府會在必要時提供財務支持，降低其風險。

台灣自來水公司今天發布新聞稿指出，中華信用評等公司（中華信評）授予台水長期發行體信用評等為twAAA，短期發行體信用評等為twA-1+，評等展望為「穩定」。

台水說，獲得twAAA評等，有助於未來發行商業本票，增闢融資管道，降低資金成本，同時也將有益於降低漏水率、淨水場現代化、提高自來水普及率等投資。

中華信評表示，台水是具獨占地位的自來水公司，負責為全國 （除了台北市與部份地區）淨水與供水服務。中華信評推估政府會在必要時，提供台水及時財務支持，以降低財務風險。

中華信評進一步說明，台水目前超過8成股權為中央政府持有，其餘股份則是由各地方政府持有。推估未來10年，台水與政府間會維持緊密關聯，暫無民營化的可能性。

不過，中華信評預估水價短期將維持凍漲，儘管台水獲得來自政府資金挹注，但資本支出偏高，可能使借款槓桿比進一步提高，進而限制了台水個別基礎信用結構（SACP）的調升空間。

但中華信評說，台水是為主要水公司，將減緩SACP面臨劣勢，且受惠於台水是國營事業，向金融市場籌資能力強，取得資金利率水準相當低，有助緩解台水面臨相關財務風險。（編輯：林孟汝）1090407