邊境管制運價大漲 中菲行3月營收創1年多新高

（中央社記者潘羿菁台北7日電）貨運承攬業者中菲行公告3月營收新台幣16.5億元，年增14.9%，創17個月來新高，單月衝高推升第1季營收，逆勢反轉年成長1%。法人表示，受到邊境管制運價大漲，帶動承攬業水漲船高。

3月營收16.5億元，較上個月暴增40.2%、年增14.9%，為2018年10月以來新高，也因為3月大幅成長，帶動今年首季營收為41.4億元，年增1%，擺脫前2月累計年增率為衰退格局。

法人表示，3月歐美遭受疫情衝擊，陸續採取邊境管制與封港措施，又適逢中國大陸逐步開工，工廠急著送貨的情況下，帶動海運、空運價格大漲，讓貨運承攬業營運跟著增溫所致。

以中菲行五大地區觀察，3月台灣地區營收1.5億元，年成長34.8%，年增幅度最大；香港與中國地區營收8億元，年成長23.2%居次；美洲地區營收4.1億元，年成長20.3%居三。

唯獨亞太及其他區域、歐洲地區3月表現不盡理想，營收分別2.5億元、0.23億元，年減率分別為9.9%、45.4%。

展望未來，中菲行強調，以「組織變革，專業分工，團隊領導，智慧運用」為基礎，透過中菲行增值訊息系統Web3.0 雲端物流平台，整合內部及上下游供應鏈管理，對外提供數位化訊息流的整合，運用相關科技，建置多元App強化貨運承攬服務。（編輯：黃國倫）1090407