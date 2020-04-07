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住都中心11處雙北社宅 預計最快2023年完工

最新更新：2020/04/07 18:40

（中央社記者蘇思云台北7日電）政府啟動社會住宅第2階段興辦工程，國家住都中心今天宣布，首批推動雙北共11處基地，預計2023年到2024年間完工。專業技術服務今天正式公告上網招標，5月4日截標。

政府為了落實重大住宅政策，達到8年20萬戶社會住宅目標，已經正式啟動社會住宅第2階段興辦工程。首批推動雙北共11處基地，分別位在新北市三重區、板橋區及台北市萬華區、松山區、內湖區共11處，分為4個標案，將以新北市及台北市分案進行招標。

國家住宅及都市更新中心今天表示，專業技術服務自即日起正式公告上網招標，招標文件將刊登在住都中心網站首頁採購專區，5月4日截標，只要有1家廠商投標就可以進行評選作業。

國家住都中心執行長張溫德表示，這11處基地是首批由國家住都中心直接興建、出租、管理的案件，已經由中心併同完成統包工程招標文件草案，可以讓技術服務廠商得標後直接銜接統包招標階段，加速推動工程進度，預計將在2023年至2024年間完工。

張溫德指出，營建署正持續盤點全台各地區位適合的社會住宅基地，國家住都中心作為行政法人可以用更為彈性的執行方式，興辦社會住宅，也希望透過民間廠商導入更具創新的技術、工法及材料，讓社會住宅興建及維護管理能更加升級。（編輯：楊凱翔）1090407

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