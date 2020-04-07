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券商配息前3名 統一證群益證及福邦證

最新更新：2020/04/07 21:36

（中央社記者韓婷婷台北7日電）證券商去年度獲利配息，統一證券以每股配發1元現金股利最優；群益證券配發0.8元居次，第3名為福邦證券的0.7元。

統一證券去年度稅後盈餘為新台幣22.44億元，年增65.6%，EPS為1.72元，董事會通過配發1元現金股利。

群益證券去年度稅後盈餘為35.23億元，年增268%，EPS為1.11元，董事會通過配發0.8元現金股利。

福邦證券去年稅後盈餘2.48億元，EPS為1元，董事會今天通過每股配發0.7元現金股利。

其他致和證券配發0.55元現金股利，康和證券配發0.33元現金股利，大展證券配發0.3247元現金股利，宏遠證券配發0.15元現金股利。

另外，今天致和證券及大慶證券也公布第1季自結數，致和證3月自結財報，稅後虧損1.61億元，每股稅後虧損0.677元。第1季稅後虧損2.53億元，每股稅後虧損1.064元。

大慶證券自結3月稅後盈餘1820萬元；累計首季稅後盈餘2822萬元，首季每股稅後盈餘（EPS）為0.092元。在台股3月股災之下維持獲利，相當吸睛。（編輯：鄭雪文）1090407

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