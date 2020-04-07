補助餐飲業導入外送 經部：增加銷售管道度難關

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）外界憂經濟部補助外送平台，並未實質幫助餐飲業。經濟部澄清，餐廳可以不用付簽約金就導入外送功能，增加銷售管道，度過疫情難關，外送平台事後再跟經濟部請款。

武漢肺炎疫情延燒，民眾避免出門受到感染「宅在家」，導致餐飲業業績銳減，多數業者苦不堪言。經濟部為協助餐飲業度過難關，針對餐飲業編列新台幣1.65億元經費，預計補助1.1萬家過去未在外送平台上架的餐飲業者，加入外送平台

不過，外界擔心經濟部補助外送平台，並沒有幫助餐飲業者，經濟部今天發布新聞稿強調，「這是誤解」，政府要求外送平台先不跟餐飲業者收取簽約金，未來再由外送平台代替餐飲業來跟經濟部請款。餐廳可以不用付簽約金就導入外送功能，增加銷售管道，度過疫情難關。

對於外界關心外送平台抽成費用，經濟部說明，已經協助餐飲業者相互整合，再與外送平台協調抽成比例。透過團體戰，已有外送業者將抽成比例大幅下降至15%。

經濟部指出，過去餐飲業者與外送平台業者是依據市場機制簽訂合約，但為避免外送平台業者向上架店家收取過高抽成比例，經濟部已針對外送平台業者服務對象、服務內容、計價方式及抽成比率等進行了解，審核後將對外公開，讓餐飲業者能在資訊透明的條件下進行選擇。

經濟部說，會篩選合格的外送業者，並將計價、抽成、服務等內容公告，提供餐飲業者選擇。經濟部會公告符合標準的外送業者，不會僅有2、3家。餐飲業者與該公告的外送業者簽外送合約導入外送，即符合補助條件。

此外，經濟部召開產業座談會時，已有業者表示要找其他業者共同合作、提出外送方案，經濟部說，不僅樂見，也會協助組成外送國家隊。（編輯：鄭雪文）1090407