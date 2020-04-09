電動機車新購補助 這3縣市較優惠

（中央社記者韓婷婷台北9日電）武漢肺炎疫情蔓延，民眾紛紛改搭私人運具，機車族高度關注各縣市政府補助措施，根據台灣智慧移動產業協會（SMAT）統計，電動機車部分以嘉義市、台南市、桃園市新購補助最優惠。

全台各縣市今年度電動機車補助方案已陸續出爐，截至9日，已有18個縣市公布2020年加碼補助方案。

SMAT表示，台灣目前電動機車約28萬台，僅占全台1400萬輛機車總數的2%；從各縣市環保局對新購電動機車的補助金額來看，嘉義市、台南市、桃園市、新竹縣、雲林縣是對電動機車騎士最友善的前5名，最高補助達8000元。若以補助金額的成長力道來看，基隆市對新購電動機車的補助從900元一口氣成長為4000元。

不過，如果將中央補助金額也計算在內，花蓮最高補助1.1萬元，台東最高補助1萬元。花蓮縣的補助金額包括花東基金（來自中央）的1萬元，花蓮縣環保局加碼補助1000元。台東縣的補助金額包括花東基金的1萬元，台東縣環保局無加碼補助。

另外，台灣本島只剩高雄市尚未公布補助方案，由於高雄市長韓國瑜今年3月曾表示將投入3000萬元加碼補助電動機車，讓市民引頸期盼政策盡快出爐。

SMAT秘書長郭錦程表示，根據已公布的加碼補助方案，六都之中，台南市搶得頭香，於今年1月初率先宣布對新購電動機車加碼補助6000元，並將「綠色運輸」列為市政主軸。因此，2020年由台南市與桃園市，並列六都當中對新購電動機車加碼補助金額最高的2個城市，再加上中央補助，新購電動機車最高可省1.3萬元。

在六都之外，嘉義市對新購電動機車加碼補助8000元，成為全台灣補助金額最高的城市，加上中央補助，新購電動機車最高可省1.5萬元。其次則是新竹縣和雲林縣，分別加碼補助5000元。其中，新竹縣政府今年僅加碼補助新購電動機車，不提供任何汰購補助。

另外，機車族數量居全國之冠的新北市政府也有不同作法，僅針對電動機車提供新購與汰購的加碼補助，至於燃油機車則不納入補助範圍。（編輯：黃國倫）1090409