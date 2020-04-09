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台股上下震盪150點 下檔有撐守住10100點

最新更新：2020/04/09 14:05
台股9日上下震盪逾150點，終場小跌18點守住10100點之上。（中央社檔案照片）
台股9日上下震盪逾150點，終場小跌18點守住10100點之上。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股今天上下震盪逾150點，終場小跌18點守住10100點之上。法人表示，資金行情支撐台股下檔，再大跌空間有限，不過疫情持續、也進入首季財報檢驗期，台股4月仍是大幅震盪格局。

美股道瓊大漲，台股早盤也一度上揚逾百點，重返10240點之上，不過上檔面臨3月13日跳空缺口反壓，指數回落平盤之下，上下震盪逾150點，大盤一度失守10100點整數關卡，尾盤電子走弱，金融撐盤，台股小跌守住10100點之上。

加權股價指數終場收在10119.43點，小跌18.04點，跌幅0.18%，成交值來到新台幣1630.79億元。電子股跌0.67%，金融股漲0.99%。

主要電子權值股漲跌互見，股王大立光收在3800元，下跌3.8%，晶圓代工龍頭台積電翻黑收在283元，小跌0.7%。鴻海收在74元，下跌1.33%。聯發科收在351.5元，小漲0.57%。日月光投控收在62.2元，小漲0.32%。

傳產股台塑四寶其中台塑收在80.6元，小漲0.25%，台塑化收在81.6元，跌0.85%，台化收在70.6元，小跌0.42%，南亞收在平盤58.1元。

金控股相對走堅，國泰金收在36.2元，漲1.26%，富邦金收在38.2元，小漲0.66%。中信金收在18.05元，小漲0.56%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，疫情衝擊，全球3月及第2季初數據承壓，經濟走降壓力下，美國聯準會（Fed）為首的全球央行降息救市，營造豐沛資金行情，支撐台股下檔。

劉宇衡指出，後續各產業的減單效應及企業可能獲利下修及財報壓力，將是股市調整原因，目前大部分主要外資看法是第1季大幅調整後，延遲訂單在第2季開始明顯回升。

展望台股後市，劉宇衡指出，再大跌空間有限，不過疫情持續、也進入首季財報檢驗期，台股4月仍是大幅震盪格局，建議以低接為原則，選股上以長線保護短線，布局長期配息穩定績優股、殖利率在市場均值之上且有高度成長標的，提升持股防禦力。（編輯：黃國倫）1090409

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