宜鼎第2季展望不悲觀 記憶體價格看漲

（中央社記者張建中新竹9日電）記憶體模組廠宜鼎主攻工業控制市場，董事長簡川勝表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對營運影響不大，第2季展望不悲觀，記憶體價格看漲。

宜鼎下午舉行線上法人說明會，簡川勝指出，因應疫情，台灣總部已完成居家上班實地演練及系統壓力測試，中國大陸子公司營運則已恢復正常，美國、歐洲及日本子公司員工原則採居家上班。

生產方面，簡川勝說，汐止與宜蘭兩廠完成獨立運作演練，系統也可支援兩廠異地備援。供應鏈方面維持穩定。

至於市場方面，簡川勝表示，有些客戶訂單確實因疫情影響而延遲，不過，醫療、5G與安全等需求增加，整體市況比預期好，疫情對營運影響不大。

展望未來，簡川勝說，第2季依然有些訂單會延遲，不過，5G等需求會增加，營運展望不悲觀，比較偏正面看待，對下半年展望也不悲觀。

簡川勝表示，第2季快閃記憶體價格可望維持一定漲幅，動態隨機存取記憶體（DRAM）也將維持緩漲態勢；宜鼎與日本、韓國及美國記憶體廠保持緊密關係，料源充足，應可滿足客戶訂單需求。（編輯：鄭雪文）1090409