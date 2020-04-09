更多編輯台推薦新聞：
影片／譚德塞指台灣人身攻擊 旅英台生公開信要求道歉
國際

影片／譚德塞指台灣人身攻擊 旅英台生公開信要求道歉

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關
科技

北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束
國際

疫情持續多久 比爾蓋茲預測2021秋季結束

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

疫情高峰將至油國減產有望 亞股多收紅

最新更新：2020/04/09 19:50

（中央社香港9日綜合外電報導）全球投資人認為武漢肺炎疫情高峰將至，樂觀看法吸引買盤卡位，促使華爾街股市收紅，加上主要產油國商議原油大量減產有望，雙重利多助陣下，亞洲股市今天多數上漲。

儘管全球有8萬多人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），但確診人數增速在下滑，投資人認為綁死全球經濟的防疫封城措施有望放鬆，激勵股市上漲。

與此同時，美國民主黨與共和黨國會議員準備攜手合作，正討論進一步對那些在疫情中苦苦掙扎的企業祭出規模可能達5000億美元（新台幣約15兆元）的刺激措施。

疫情的樂觀徵兆讓華爾街股市受惠，並再度帶動亞股走高。

另一方面，俄羅斯表示準備大幅減產，激起主要產油國準備達成協議、提振能源市場的希望。

香港、新加坡、首爾股市各收漲逾1%，雪梨股市大漲逾3%，曼谷股市小漲0.39%。

上海股市小漲0.4%，但東京股市勉強維持平盤，而台北、威靈頓股市小跌。

日經平均指數收平，報19345.77點；香港恒生指數收漲1.4%，報24300.33點；上海證券交易所綜合股價指數小漲0.4%，報2825.95點。（譯者：陳家倫/核稿：陳政一）1090409

延伸閱讀
各國出手救市 激勵亞股收漲

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報